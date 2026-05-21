「日々御奮闘なさってる皆様へ」。東日本大震災から15年を迎えた3月11日、福島県大熊町の災害公営住宅に暮らす無職女性（77）宅のポストに、現金1万円が入った茶封筒が届いた。同封された手紙には大熊と双葉、浪江3町の災害公営住宅など計263戸へ投函した旨が記載されていた。大熊町には複数の問い合わせがあり「原発事故被災者に対する寄付金とみられる。善意をありがたく受け取って使っていただければ」としている。封筒には