テレビ朝日系列の24社が共同制作するドキュメンタリー番組「テレメンタリー2026」（土曜午前4時50分など）の公式サイトが21日までに更新され、23日の放送内容が変更となることが告知された。公式サイトでは「5月23日に予定していた『私たち発達障害メイド喫茶です』は放送を延期します」と記載。代わって、「1月クール優秀賞作品アンコール放送誰が看取るのか〜身寄りのない高齢者たち〜」が放送される。当初の告知では、発達障