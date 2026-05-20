バンクーバー五輪フィギュア日本代表でタレントの織田信成が２０日、ＡＢＣラジオ「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です」で、ミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルを獲得した女子の坂本花織（シスメックス）が結婚したことについて言及した。坂本は、兵庫・神戸市内で１３日に行った引退会見で、「私ごとではございますが、先日結婚いたしました」と発表。さらに会見後には「口が堅い人には言いました」と、親しい仲