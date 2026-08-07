最新のマーケットニュース
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日経225先物：8日2時＝310円高、6万5970円
8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比3…
株探
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欧州株 終値 揃って上昇
欧州株式7日終値 英FT100 10901.09（+33.20+0.31%） 独DAX 26…
みんかぶFX
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ドルからの資金回避が強まれば、ユーロは恩恵を受ける可能性＝ＮＹ為替
FRBの姿勢への不安や米財政拡張懸念が「米国売り」の議論を再燃させているという
みんかぶFX
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ドル円、２００日線が再び上値抵抗に＝ＮＹ為替
9月の米利上げ期待が55%から40%に低下し、ドル円は156円台まで急落した
みんかぶFX
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ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は７１ドル高 ナスダックは１．２％の大幅高
NY株式7日（NY時間12:03）（日本時間01:03） ダウ平均53956.24…
みんかぶFX
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米国のユーロ売り・円買い介入は地政学リスクを高めるとの指摘＝ＮＹ為替
欧州政策当局への事前通告なくユーロを売却したことが地政学リスクを高めるとのこと
みんかぶFX
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ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１３２ドル高 ナスダックは１．３％の大幅高
NY株式7日（NY時間11:07）（日本時間00:07） ダウ平均54017.59…
みんかぶFX
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日経225先物：8日0時＝530円高、6万6190円
8日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比5…
株探
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加経済指標【Ivey購買部協会指数】
Ivey購買部協会指数（7月）23:00 結果55.1 予想N/A前回56.2…
みんかぶFX
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ドル円、米雇用統計を受けて急落 ＮＦＰが予想外の減少 ９月の米利上げ期待後退＝ＮＹ為替序盤
ドル円は一時156.70円付近まで急落し、9月の米利上げ期待が後退している
みんかぶFX
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ドル円のピボットは１５７．４６円付近＝ＮＹ為替
ドル円のピボットは１５７．４６円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東…
みんかぶFX
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日経225先物：7日22時＝950円高、6万6610円
7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比…
株探
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金は４４００ドル台を回復＝ＮＹ金オープン
金は４４００ドル台を回復＝ＮＹ金オープン NY金先物12 月限（…
みんかぶFX
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原油は７７ドル挟んだ振幅＝ＮＹ原油オープン
原油は７７ドル挟んだ振幅＝ＮＹ原油オープン NY原油先物9 月…
みんかぶFX
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ドル円急落、日米金利差縮小を意識した面も＝ＮＹ為替
ドル円急落、日米金利差縮小を意識した面も＝ＮＹ為替 弱い米雇…
みんかぶFX
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米１０年債利回りは４．６０５％に急低下＝ＮＹ債券オープン
米１０年債利回りは４．６０５％に急低下＝ＮＹ債券オープン …
みんかぶFX
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ドル急落、ドル円一時１５６円台 米雇用統計は予想外の雇用減＝ロンドン為替
非農業部門雇用者数が2.3万人減と市場予想の8.0万人増を大幅に下回った
みんかぶFX
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７月米雇用統計 詳細 労働参加率は６１．４％
７月米雇用統計詳細労働参加率は６１．４％ ＊民間部門雇用者…
みんかぶFX
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加経済指標【雇用統計】
雇用統計（7月）21:30 結果7.51万人 予想1.0万人前回1.82万…
みんかぶFX
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米経済指標【雇用統計】
雇用統計（7月）21:30 結果-2.3万人 予想8.0万人前回2.0万…
みんかぶFX