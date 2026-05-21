「キャンドゥ」は、5月21日（木）に公式Xを更新。ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の新グッズを公開した。【写真】「めじるしチャーム」は全4種！『ちいかわ』商品一覧■花をあしらったかわいいデザイン今回登場するのは、学校やオフィス、ちょっとしたおでかけ時に使える日常アイテム全5品。ラインナップには、ちいかわ＆うさぎ、ハチワレ＆ラッコ、モモンガ＆古本屋をデザインしたカバーが付属するA6サイズのノートや