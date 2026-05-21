権力で断れない女性にハグする漫才コンビ『トミーズ』の雅（66）が５月16日、関西の情報番組『せやねん！』（MBS・関西ローカル）での発言が物議を醸している。同番組の女性出演者に限定して“女子会”を３ヵ月に１回主催していることを明かした。最近では元NMB48・小嶋花梨（26）、MBSの山崎香佳アナ（28）、海渡未来アナ（26）、上田芹莉アナ（23）と女子会をしたことをオープニングでにこやかに話した。〈めっちゃ楽しかったな