基地建設反対運動が続く沖縄県の辺野古沖で3月16日、抗議団体「ヘリ基地反対協議会」が運航する小船舶2隻が転覆。研修旅行で乗船していた同志社国際高校2年生の武石知華さん（17）と船長が犠牲となる痛ましい事故から2か月が過ぎた。【動画】辺野古ボート転覆事故・反対協幹部が中国共産党“宣伝機関”配信動画に登場中国人記者を船に乗せて周辺海域を案内し、当局から警告を受けていた団体側の対応に批判が集まるなか、新事