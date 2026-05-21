ミュージシャンの矢井田瞳が２１日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。大学の同期だったという人気芸人を告白した。矢井田は芸人との交流が広く、その中で、関西大学の同期だったというのが南海キャンディーズの山里亮太だった。「山ちゃんは浪人か留年で、年齢は１個上だけど、同じキャンパス内で」と説明。ハライチ岩井勇気が「絶対仲良くないでしょ。同じグループじゃないでしょ」とツッコむと、「同じグループじゃないけど