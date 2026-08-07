最新の仕事・教育ニュース
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＜義母、帰省を催促＞旦那が帰りたがらないとストレートに伝えたら激怒…仲介役にしないでほしい
「帰りたくないみたいで」と説明したところ義母に怒られてしまったとのこと
ママスタ☆セレクト
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＜俺のジャガイモ食え！＞録画データ突きつけ「公的機関へ相談します」通告すると…？【第6話まんが】
夫が防犯カメラ映像を見せ「公的機関へ相談する」と通告したところ
ママスタ☆セレクト
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＜旦那の無理解＞睡眠3時間でも働けと？ブラック職場なのに「給料がいいから辞めるな」と言われ
夫から「次の仕事を決めてからやめるべきだった」と責められたという
ママスタ☆セレクト
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内定先の企業から内定者フォローを受けた頻度、月1回以上が59.3％ 印象がよかった施策に「社内報・資料の共有」83.0％ マイナビ調査
企業から月1回以上フォローを受けた内定者が59.3％に上るとのこと
J-CAST会社ウォッチ
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＜残酷！容姿をランキング？＞旦那スゴい「最低な奴らにモテたいの？」娘、ハッと…！【第3話まんが】
母の言葉が届かない中、帰宅した父が全く異なる視点でキヨカに語りかけた
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【イヤ！出産費ワリカン男】出産経験ある姉から「やめな！」交際を止められ＜第12話＞#4コマ母道場
時代は令和。男性も女性も仕事をもち、デートはワリカンが基本。結婚…
ママスタ☆セレクト
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＜毒親、バカなの？＞思春期の娘が暴言を吐く…わが子に打ちのめされて家出してしまいました
「毒親」などの言葉は意味を理解せず使う時期でもあるとの意見が寄せられた
ママスタ☆セレクト
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＜最強そうめんチャレンジ？＞たまにはアリ？「忘れられない夏の思い出」になるかも…【第4話まんが】
子どもたちは冷蔵庫の食材を自由に使い「最強のそうめん」を各自で作った
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【ズーズーシー！2万で車かして？】なぜ私の味方しないの？母ならきっと！＜第17話＞#4コマ母道場
誰にも賛同されないニコが母親に電話をかけ助けを求める展開となる
ママスタ☆セレクト
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「マキタ沼」住人が絶賛する神アイテム！新型40Vmaxインパクト「TD005G」の驚異的な進化
40Vmaxインパクトドライバー「TD005G」はヘッド長100mmと非常にコンパクトで
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「食べていければ大成功」カウンセラーが教える仕事がつらい時の思考法
「食べていければ大成功」という考え方を軸に、7つの思考法をRyota氏は解説
livedoor ECHOES
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「限界を超えて無理しすぎる」これが工場勤務の現実。専門家が警告する“今すぐ辞めるべきサイン”
辞めるべき7つのサインを提示し、限界を超えて無理しすぎる現状を危惧するという
livedoor ECHOES
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【義実家へ帰省、ムリ〜！】夫抜きで帰省？義両親といっしょすぎ【第21話まんが】#ママスタショート
義父母が過干渉のため観光や外食もできず、帰省のたびに消耗するとのこと
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「体力よりも先にメンタルが限界に」知っておきたい工場勤務で心が壊れる人の共通点7選
体力より先にメンタルが限界を迎える人の特徴を7つランキング形式で紹介している
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ぴょろ先生「夏休みの自由研究にやってほしい」micro:bitを使ったゲームプログラミング術
micro:bitとMakeCodeを使い、LEDで遊べるシューティングゲームを作る内容で
livedoor ECHOES
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＜帰省したくない…＞「シャレた店はマズい」「太った」母からはネガティブな言葉だけ【第2話まんが】
私（マドカ、40代）は遠方にある実家に年2回ほど帰省しています。夫（…
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＜電車の抱っこマナー？＞2歳になる娘と電車で外出。隣の人から「クツ脱がせないの？」【前編まんが】
帰りの混雑した車内では席を譲ろうと申し出てくれる親切な人もいたという
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＜デパコスねだる姪…小2！＞ワガママ姪と援護する姉。クレクレ拒否したら「ケチ！」【第1話まんが】
姉も「たかがコスメ1個くらい」と同調し、断った投稿者をケチ扱いしたという
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＜図々しい娘の友だち対処法＞姉に相談すると「無難な対応NG！」断りやすい文句は…【第2話まんが】
相手の親との直接対話を避けるヒナノちゃんへの対処法を姉に相談したとのこと
ママスタ☆セレクト
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【旦那は褒めても伸びない！？】第一子誕生後も相変わらず…。もう仕方ない？＜第5話＞#4コマ母道場
妻のミナさんが夫タケルさんを褒めて動かす作戦に切り替えたとのこと
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