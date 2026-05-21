サッカーのキリンチャレンジカップ・アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）を前に、かつてのリーダーが?サムライ魂?を注入だ。日本協会は２１日、アイスランド戦にＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）を追加招集すると発表。ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）がクラブ事情で参加しないための措置だという。吉田は２５日から３１日まで帯同し、鎌田は６月２日に国内で代表に合流する。吉田にとっては約３年半ぶりの代表入り。