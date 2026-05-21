セクシー女優の瀬戸環奈が21日、自身のXを更新。1st写真集『emerald』重版記念の“お渡し会特典”となるアクリルスタンドについて言及した。【写真】まさか！瀬戸環奈、自身の“アクスタ”に反応週刊ポストのグラビアアカウントでは「＼セトカンのアクスタできたよ／瀬戸環奈さん1st写真集『emerald』重版記念のお渡し会特典となる「アクリルスタンド」が完成！なんと高さは10cm超え！存在感あふれるセトカンをぜひGETしてくだ