女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年5月11日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝あなたは今まで「大恋愛」と呼べるような恋をしたことはありますか？ 自分の全てを投げうったとしても、少しも惜しくないというような相手と関係が持てるというのは幸運なことです。そんな幸運に巡り合うことができた女性教師のエピソードをお