5月14日、栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入り、富山英子さん（69）が殺害された事件。実行犯として強盗殺人容疑で逮捕されたのはいずれも16歳の4人の男子高校生だった。【実際の画像】SNSでタトゥーをチラ見せしていた竹前美結容疑者送検のため栃木県警下野警察署署を出る少年（中央）©︎時事通信社金品を物色中に殺害した疑い「高校生らは、金品を物色中に英子さんを殺害した疑いがもたれている。英子さんに