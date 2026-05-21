元放送作家の鈴木おさむ氏が２１日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。“不機嫌”という感情について持論をつづった。鈴木氏は「職場などで不機嫌をあらわにする人がいます。例えば、誰かが不機嫌だと、その人のことをめちゃくちゃ気を使います。それが上司だとなおさら」と不機嫌な人がいると、周りが気遣いせざるを得ない状況になる点を指摘。さらに「僕は不機嫌をわかりやすく表現するのが苦手です」と前置きした上で「不機