大阪・守口市の公園で「お金ちょうだい」といった要求を断られたことから、見ず知らずの84歳の女性に対し、羽交い締め、引きずるなどして現金およそ8万円を奪ったとして、15歳から17歳の少年少女4人が強盗の疑いで今月12日に逮捕された。 報道によれば、少年は「遊ぶ金欲しさにおばあちゃんからお金をもらおうとしたが断られたので、4人で相談して無理やり奪い取ることにした」などと供述しているという。また、現場近くにいた男