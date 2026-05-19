内閣府の調査によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に賛成する60代女性の割合は約4割。「夫が稼いだお金を妻が管理すること」が当たり前という認識の人は、いまだに少なくないようです。ヒデアキさん（仮名・60歳）は、現役時代に中堅メーカーの部長職として年収1,100万円を稼いでいましたが、毎月自由に使えるお金は妻からお小遣いとして渡される4万円だけでした。定年退職を迎えた日、家に帰ったヒ