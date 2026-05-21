俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第20回「本物の平蜘蛛」が24日に放送される。次回予告では、竹中直人演じる松永久秀が炎に包まれる姿が描かれ、SNSでは“平蜘蛛ボンバー”への期待が高まっている。【予告】ネットをざわつかせた”人物”大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長を主人公に据えた戦国エンターテインメント。仲野演じる