繋がりにくいと指摘されて3年あまり、NTTドコモが通信品質対策として基地局の建設を加速させている。 5月8日の決算説明会で示された資料 5月8日の決算説明会では、前田義晃社長から、通信品質を改善させるべく、2025年度に取り組んだこと、そして2026年度の方針が紹介された。 大まかに言えば、通信できるキャパシティ（容量）を増やし、届きやすい周波数帯を活用。繋がりにくい場所もAIを活用してスピーデ