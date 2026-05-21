日本サッカー協会（JFA）は21日、5月31日に行われるアイスランド代表戦（国立競技場）でMF鎌田大地（29＝クリスタル・パレス）が不参加となることを発表。代わってDF吉田麻也（37＝ギャラクシー）を招集することを併せて発表した。JFAは「5月31日（日）開催の『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。アイスランド代表戦』に臨むSAMURAI BLUE（日本代表）において鎌田大地選手（クリスタル・パレス）が不参加