ＣＩＡから資金提供を受けた政府研究者が「墜落したＵＦＯから４種類の宇宙人種が回収された」と主張した。米紙ニューヨーク・ポストが１６日、報じた。国防総省の「先進航空宇宙兵器システム応用計画（ＡＡＷＳＡＰ）」元顧問であり、ＣＩＡ資金提供研究者でもあったハル・プトホフ博士（８９）が、映画監督ダン・ファラー氏とともに先日、スティーブ・バートレットのポッドキャスト番組「ダイアリー・オブ・ア・ＣＥＯ」に出