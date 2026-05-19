PCゲームプラットフォームのSteamが、公式ストアタグに新しく17個を追加し、28個を削除し、さらに一部のタグを統合／更新したことを発表しました。Steamニュース−ストアタグの追加、削除、編集に関するアップデート−Steamニュースhttps://store.steampowered.com/news/app/593110/view/673994309884707518Steamでは配信されているゲームを見つけやすくなるように、ストアタグが用意されています。ユーザーはタグから自分の好きな