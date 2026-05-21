演歌歌手の北島三郎（89）が、21日までに公開された弟子・大江裕（36）のYouTubeチャンネルに登場した。【動画】89歳・北島三郎YouTube登場「お元気でよかった〜」大江の最新シングル「あばよ さよなら／女の夜汽車」発売にあわせた動画で、「神回！師匠・北島三郎と対談!!」と銘打ち、北島と大江の2ショットトークが実現した。「あばよ さらば」「女の夜汽車」ともに、北島が原譲二名義で作詩・作曲を手がけ、弟子に提供