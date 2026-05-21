投打で宿敵パドレスを圧倒した大谷(C)Getty Images投打のリアル二刀流が“違い”を生んだ。現地時間5月20日、敵地で行われたパドレス戦に大谷翔平（ドジャース）は、「1番・投手兼指名打者」で先発出場。打っては初回の第1打席に今季第8号となるソロホームランを放つなど4打数1安打（1本塁打）、1打点。投げては5回（88球）、被安打3、4奪三振、無失点と活躍した。【動画】これが先発投手？大谷の先頭打者弾、8号アーチシー