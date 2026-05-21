【シャーロット（米ノースカロライナ州）共同】米大学野球のアトランティック・コースト・カンファレンス（ACC）選手権は20日、ノースカロライナ州シャーロットで2回戦が行われ、佐々木麟太郎の所属するスタンフォード大はマイアミ大に2―11で負けて敗退した。「1番・指名打者」で4打数1安打だった佐々木は、米2年目のシーズンが終わった。昨秋のプロ野球ドラフト会議で1位指名を受けたソフトバンクとの入団交渉が解禁となった