米ネットフリックス（Netflix）は、プレゼンテーションイベント「Netflix Upfront」を現地時間13日に開催した。ユーザー数の拡大状況や、広告つきプランの提供地域追加、AIを活用した新たな広告ソリューションなどを発表した。 広告つきプランは月間2億5000万人が利用 ネットフリックスによると、広告つきプランの月間アクティブ視聴者数は世界で2億5000万人以上で、そのうち80％以上が毎週習