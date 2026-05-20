現代のすべてのOSの祖先とされる「CTSS」や、GUIを備えた最初のOS「Pilot」など、歴史に残る700以上のOSをエミュレートできるツール「バーチャルOSミュージアム」が公開されています。The Virtual OS Museumhttps://virtualosmuseum.org/バーチャルOSミュージアムはQEMU、VirtualBox、またはUTM向けのLinux VMとして実装されたOSのエミュレーターです。カスタムのエミュレーター非依存ランチャーが提供されており、すべてのOSとエ