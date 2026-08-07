最新の海外ニュース
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タイの学校での銃撃事件で警察は死者数を教師ら学校関係者5人だったと訂正
【バンコク共同】タイの首都バンコク近郊の学校で起きた銃撃事件で…
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対外特務機関モサドから幹部2人解任 イラン体制転覆計画に関与か
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韓国選管が投票者数をエクセルで無断修正、全国に捜査拡大
中央選管が誤入力隠蔽の指針を通達し、具体的な操作方法をエクセルで返信したという
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トランプ大統領が出生地主義の厳格化を命じる大統領令に署名
【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は６日、米国で生ま…
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トランプ政権が記者のビザ申請でSNS投稿内容の確認を義務づける方針
【ワシントン＝阿部真司】米保守系ニュースサイト「デイリー・シグ…
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米ニューメキシコ州地裁がメタにSNS公害で900億円の支払いを命令
【ロサンゼルス共同】米西部ニューメキシコ州地裁は6日、IT大手メタ…
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韓国サッカー協会が外国人審判に性的接待をしていた疑惑が浮上
11年から12年の国際大会7試合で審判10人以上に接待を行ったという
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米情報機関がロシアによるNATO加盟国への限定攻撃の可能性を分析
プーチン氏がNATOの結束を試すため数年以内に限定的攻撃をする
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韓国サッカー協会 審判に性接待
韓国のサッカー協会が2010年代のワールドカップ予選などの試合の前後…
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日中摩擦をよそに中国の若者がスシローに殺到、上海では14時間待ちも
皿を積み上げる「スシロータワー」動画がSNSで約200万件の「いいね」を集めた
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97歳女性がウィングウォーキングで女性最高齢のギネス世界記録を達成
空高く、くるくると回転しながら飛行する小型機。逆さまに1回転するな…
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習近平政権の愛国主義教育が後押し、中国各地で抗日体験施設が急増
2024年施行の愛国主義教育法が観光施設に愛国心醸成の役割を義務づけたという
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バンコク近郊学校で14歳が銃乱射 犯行前に同居する祖父母も殺害か
タイのバンコク近郊の学校で7日、ここに通う14歳の少年が教師5人を殺…
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日本人女性がYGエンタ本社前でゴルフクラブを振り回し逮捕
YGエンターテインメントの本社が襲撃された。犯人は日本人だったと現…
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欧州熱波 ドナウ川底に古代の骨
今月6日のハンガリーの首都ブダペスト。いつもは日が暮れると照明が煌…
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タイ・バンコク近郊の学校で14歳少年が銃を乱射し、教師5人が死亡
タイの首都バンコク近郊の学校で7日、教師5人が死亡する銃乱射事件が…
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タイの中高一貫校で14歳生徒が銃を乱射、教職員5人が死亡し20人以上がけが
タイの学校で銃の乱射事件があり、教師など6人が死亡しました。銃声が…
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タイ・バンコク近郊の中高一貫校で14歳男子生徒が銃撃、6人が死亡
タイの首都バンコク近郊の学校で銃撃事件があり、発砲した生徒も含…
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フランスで迷惑な営業電話が原則禁止に、事前同意がないと違法
事業者は消費者の事前同意を証明しない限り電話勧誘ができなくなる制度で
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タイ・バンコク近郊の学校で銃乱射事件、生徒や教師6人が死亡
タイの首都バンコク近郊の学校で7日、銃乱射事件があり、生徒や教師6…