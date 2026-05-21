ホンダが1957年の上場以来、初めて大赤字に転落した。5月14日に発表した今年3月期の連結決算（国際会計基準）で、最終損益が4239億円の赤字となったのだ。「北米で開発中のEV（電気自動車）三車種の開発・販売をとりやめるなど、EV関連損失が足を引っ張った形です。減損損失や部品メーカーへの補償金など損失は計1兆5000億円を超えます」（大手証券幹部）EV推進の旗を振ってきたのが、21年に就任した三(み)部(べ)敏宏社長（64