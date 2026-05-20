〈《既婚者合コンに潜入！》「家庭に満足してたら、こんなとこ来ない」夫に嘘をついて参加する人も…中年世代がのめり込む“不倫の温床”に広がる光景〉から続くいま、中年世代で「既婚者限定の合コン」がブームだという。大半の人が目当てとするのは刺激＝不倫である。【衝撃】中年たちがのめり込む「既婚者合コン」の実態とは実際に潜入してみると、参加者の多くはギラギラしたようすもなく「普通の人たち」だ。既婚者限定合