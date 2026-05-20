クリエイター支援プラットフォームのFantiaは5月19日、公開コンテンツの「修正・モザイク基準」に関するガイドラインを5月25日に改定すると発表しました。改定後は過去に投稿されたコンテンツも含めた“全コンテンツ”が対象となり、クリエイター側には25日までに新基準への対応が求められる形に。通知から施行までの猶予が短いこともあり、クリエイターの間で困惑や不安の声が広がっています。なお、Fantiaでは全年齢向けコ