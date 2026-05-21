愛知県春日井市の国道で車同士が正面衝突する事故が起き、4人が病院に運ばれました。車1台が逆走したとみられます。 【現場の画像など】前方部分が大破した車…｢逆走してきた車と正面衝突した｣ 軽乗用車が逆走か 4人搬送 愛知･春日井市 消防によりますときょう午後4時半前、春日井市西尾町の国道で「逆走してきた車と正面衝突した」と運転手の男性から消防に通報がありました。 現場は片側2車線の国道 乗用車2台が正面衝突し、