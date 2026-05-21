【イスタンブール共同】米CNNテレビは21日、トランプ大統領とイスラエルネタニヤフ首相が19日に電話会談した際、イラン情勢を巡って意見が対立したと報じた。トランプ氏は戦闘終結に向けた合意に達するかどうか見極めたいと説明したが、ネタニヤフ氏は再攻撃を訴えた。米当局者の話としている。米ニュースサイトのアクシオスによると、トランプ氏は会談で、戦闘を終結させ、イラン核問題やホルムズ海峡開放について30日間の