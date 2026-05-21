〈1歳で抗がん剤を投与されて髪の毛は全部抜け、肋骨は2本摘出、小学3年生時には母が血相を変えて…「世界で2番目にきつい抗がん剤」の投与まで経験した女性が忘れられない“幼少期の一番印象深い記憶”〉から続く小児がんを克服した愛迷みんみんさんを待ち受けていたのは、治療の代償である「晩期合併症」だった。心機能の低下により運動を制限され、身体の左半分が成長しないためバストの大きさが左右で異なる事態に。修学旅行