のどの痛みに始まり、鼻水やせきがひどくなる…福岡県ではこうした症状を訴える患者が増えていて、SNSで「謎の風邪」として話題になっています。原因は、何が考えられるのでしょうか。■医師会さえ“寝耳に水”まるで梅雨。21日の東京は冷たい雨の1日となりました。靴をぬらしながら歩く人たちが足早なのは、雨のせいだけではないようで…女性（20代）「駅着いたときの風で急に寒いってなりました。もう少し暖かい服を着てきた方が