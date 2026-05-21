Ｆ１で苦戦が続いているアストンマーティンとフェラーリのシャルル・ルクレール（２８＝モナコ）の交渉は失敗に終わったと専門メディア「Ｆ１ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」が報じた。同メディアはルクレールについて「フェラーリで８シーズン目を迎えるが、その間にタイトル争いに加わることはできなかった」とし「ルクレールはフェラーリでの将来について検討している」と指摘。契約は２０２９年まであるものの、退団条項が含まれて