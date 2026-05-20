「BCNランキング」2026年4月の月次集計データによると、ブルーレイレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Blu-ray DIGADMR-2W103（パナソニック）2位AQUOS ブルーレイ2B-C10GW1（シャープ）3位AQUOS ブルーレイ2B-C20GW1（シャープ）4位Blu-ray DIGADMR-2W203（パナソニック）5位全自動DIGADMR-2X203（パナソニック）6位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20GT3（シャープ）7位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブ