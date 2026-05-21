元中日ドラゴンズの石川翔投手（26）が、2026年5月20日に更新したインスタグラムで、「脊髄梗塞」と診断されたことを公表した。「妻と子供のためにも、せめてまた歩けるようになりたい」石川投手は17年、ドラフト2位で中日に入団。25年のシーズン終了後に戦力外通告を受けていた。26年5月18日、プロ野球ファーム・リーグ「ハヤテベンチャーズ静岡」へ19日付での入団が発表されたばかりだった。5月20日のインスタグラムでは、「突然