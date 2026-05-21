元フジテレビの長坂哲夫アナウンサーが２０日、Ｘを更新。【悲報】と題し、自身の投資でまさかの事態が起こったことを明かした。長坂アナは【悲報】と切り出し「ある方に紹介され海外へ数千万投資してたんですが、その方きょう逮捕されたらしい」と投稿。「数千万円溶けました」と文字通り、悲しみの報告を行った。続く投稿では、「無登録で８７０億円集金か海外法人事情化の出資勧誘、金商法違反容疑で６人逮捕」という記