カビの胞子は、気温が20〜30度、湿度が70％を超えると一気に繁殖します。つまり、高温多湿になる日本の梅雨は、カビにとってこれ以上ないほどの「増殖チャンス」なのです。一度生えてしまったカビを根絶するのは骨が折れますが、カビが本格的に目覚める前に対策を打てば、その後の掃除はぐっと楽になります。今回は、特に後悔しやすい「5つの重要スポット」について、具体的な掃除のポイントと予防策を解説します。1.【洗濯槽】「