アメリカのIT大手グーグルは、新たなAIモデル「Gemini Omni」など新サービスを発表しました。グーグルが19日、開発者向けイベントで発表した「Gemini Omni」は、動画や画像、テキストなどを自由に組み合わせて入力し、動画を生成することができます。また、AIエージェントサービス「Gemini Spark」はメールやスケジュールなど複数のアプリを横断し、利用者の指示に基づいて作業を代行してくれます。ブラウザの「Chr