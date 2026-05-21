福岡市の山中で知人男性の耳を切り落とすなどしたとして、福岡県警は21日、傷害や暴行などの疑いで、指定暴力団山口組傘下組織幹部岩永誠司容疑者（47）と、組員脇坂雄容疑者（46）を逮捕した。逮捕容疑は共謀して2024年12月18日午後11時半ごろ、早良区の山中で、県内に住んでいた男性（35）の耳をカッターで切りつけ、切断するなどした疑い。県警によると、岩永容疑者は男性が当時従事していた運転代行業の実質的経営者で、