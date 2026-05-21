お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が20日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。最近オシャレに目覚めたという人気芸人を明かした。リスナーから寄せられた伝説的ドラマ「探偵物語」の話題から、1989年に40歳の若さで他界した名優・松田優作さんへの憧れを語り合った一同。そこから若者のファッションに影響を与える芸能人として人気俳優の名前が挙がる中、ケンコバは「