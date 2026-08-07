最新の芸能総合ニュース

ナイナイ、ドラマ『名探偵のままでいて』ゲスト出演正式決定 原作者との“縁”で実現「力を出し切りました」

原作者の小西マサテル氏がラジオ番組の放送作家という縁から出演が実現したとのこと

オリコンニュース