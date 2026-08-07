最新の芸能総合ニュース
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舐達麻のG PLANTS、ソロデビューシングル「Ryuchijo」リリース 留置所で綴ったリリックを楽曲化
8月14日リリースの「Ryuchijo」は留置所での経験をもとにした楽曲
Real Sound
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【ZERO1】中嶋が火祭り初出場、初優勝、初火祭り刀を獲得「破壊なくして創造なし、これが最初だ」
中嶋勝彦が22分50秒、北斗ボムからの体固めで田中将斗を沈め初出場初優勝を果たした
スポニチアネックス
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文化放送『相葉雅紀のレコメン！リミックス』9月末で終了へ 25年の歴史に幕【相葉の報告ほぼ全文】
2001年10月スタートから約25年続いた長寿ラジオ番組の幕が閉じる
オリコンニュース
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連載50周年『王家の紋章』原画展、8月28日より有楽町マルイで開催 純金箔使用の直筆サイン入りアートも販売
有楽町マルイで8月28日に始まり計90点の原画を一堂に展示するとのこと
Real Sound
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転生100万回目にして幼女になった剣聖の物語 『幼女剣聖』がピッコマで独占先行配信
100万回転生した剣聖が幼女の姿で好敵手を探すファンタジーアクション作品
Real Sound
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「はたらく細胞」図鑑シリーズ最新刊『病気を学べる図鑑』9月10日刊行へ 49の病気を子ども向けに解説
細菌・ウイルスからがん・生活習慣病まで49の病気を子ども向けに解説する内容
Real Sound
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【ZERO1】女子部門のROSE王者RIKOが初防衛！「真白帰ってくるまで防衛する」
王者RIKOが叶ミクを15分7秒、月面水爆からの片エビ固めで下し初防衛に成功した
スポニチアネックス
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速瀬愛・冬野心央W主演で『推しが我が家にやってきた！』ショートドラマ化 慎本真の描き下ろしイラストも公開
主人公すみれ役を速瀬愛、俳優・佐久間葵役を冬野心央が演じる全42話構成
Real Sound
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『ウルトラマン』シリーズ全作品を網羅した304ページの豪華本刊行 円谷プロ特撮30作以上も収録
全ウルトラマン作品に加え円谷プロ特撮30作以上をA4判304ページで網羅
Real Sound
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集英社創業100周年記念「MANGA MILLION」が始動！ 約400作品を100以上の言語で全世界無料配信
ONE PIECEや鬼滅の刃など約400作品を100以上の言語で世界に無料配信するという
Real Sound
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『坂本ですが？』『ミギとダリ』の佐野菜見の原画展が神戸北野美術館で開催
2026年8月7日から10月11日まで神戸北野美術館で開かれるシリーズ集大成展
Real Sound
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宮本佳林の2027年壁掛けカレンダーが10月3日発売！ テーマは“プリンセスの休日”
コンセプトは「プリンセスの休日」で全編撮り下ろし制作とのこと
Real Sound
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ドラマ『名探偵のままでいて』、ナインティナイン岡村隆史＆矢部浩之のゲスト出演が決定！
原作者がナインティナインANNの放送作家であることが縁となり出演が実現した
テレ朝POST
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ナイナイ岡村隆史＆矢部浩之、テレ朝「名探偵のままでいて」にゲスト出演…超重要人物熱演の岡村「僕がいないと祖父の推理が始まらない！」
出演するのはテレビ朝日系「名探偵のままでいて」で「まさかの役どころ」という
スポーツ報知
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ナイナイ、ドラマ『名探偵のままでいて』ゲスト出演正式決定 原作者との“縁”で実現「力を出し切りました」
原作者の小西マサテル氏がラジオ番組の放送作家という縁から出演が実現したとのこと
オリコンニュース
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コミックの名シーンを刻印！『頭文字D』藤原文太モチーフのZIPPOが150個限定で予約販売開始
150個限定でシリアルナンバー入り、講談社公認ライセンス商品である
Real Sound
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両手・両足を縛られ、口を粘着テープで塞がれ…ストーカーが“楓”吉川愛に最接近 『名探偵のままでいて』第4話
ストーカーが主人公の楓に最接近し、拘束されるという展開になるとのこと
マイナビニュース
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元人気コンビ芸人、TikTokの投げ銭で稼いだ金額を明かし驚きの声
ピスタチオ伊地知氏が今年10日間で約4,000万円を投げ銭されたという
ABEMA TIMES
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誰！？ 本田紗来「ドラクエ」コスプレが凄すぎ 「会心の一撃」連発！「全然分からんかった」「可愛すぎて驚き」
ドラクエIVのアリーナに扮し、とんがり帽子とオレンジのウィッグ姿を披露
デイリースポーツ
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M!LK曽野舜太が作品に加えた“艶” 多忙な中での撮影で見せた“熱さ”を監督が絶賛「もう1回やらせてください! と…」
上堀内佳寿也監督は曽野が作品にもたらしたものを「艶」と表現し絶賛
マイナビニュース