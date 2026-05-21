旅行系YouTuberでチャンネル登録者数49万人を持つ「おのだ」さんが、5月21日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、モバイルバッテリーの発火で愛車のテスラが廃車になったことを報告しました。【写真4枚】モバイルバッテリー発火で激しく焼け焦げたテスラの助手席おのださんは「私の車ですがモバイルバッテリー発火で廃車となってしまいました。。」と、予期せぬアクシデントを伝え、無残に焼け焦げた愛車の車内やパーツの写真