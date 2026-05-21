加熱式たばこによる「受動喫煙」について厚生労働省の研究班が評価をまとめ、加熱式たばこによって空気中の有害物質が増える一方、発がん性など健康への影響は現時点で「関連性が強い」とは判断できないとしています。たばこを吸わない人が煙を吸ってしまう「受動喫煙」をめぐっては、飲食店などで原則、屋内禁煙となっている中、加熱式たばこについては、飲食などもできる「喫煙室」で吸うことが認められています。厚労省の専門委