北朝鮮ウォンの対ドル相場が今年に入り80％近く急落し、2009年の金融危機以降で初めて7万北朝鮮ウォンを突破した。IBK経済研究所が20日に出した「北朝鮮の為替相場暴落の原因と見通し」と題する報告書の内容だ。北朝鮮の通貨単位は韓国と同じウォンを使う。報告書によると平壌（ピョンヤン）の為替相場は4月12日基準1ドル＝7万100ウォンを記録した。年初と比べ78．8％のウォン安となる。北朝鮮は地域間の移動が制限されており為替