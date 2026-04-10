最新のフィギュアスケートニュース
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宇野昌磨は本田真凜とのアイスダンスで新境地を切り開く 高橋大輔の証言とも重なる課題と楽しさ
2030年五輪出場を目指す「しょまりん」は課題と楽しさの両方を感じているという
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宇野昌磨がアイスショーで競技者と表現者の二つの顔を見せた
アイスダンス転向後も高難度ジャンプに挑み、転倒しながらも最後に着氷を決めた
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本田真凜＆宇野昌磨がアイスダンス練習を初公開 地道に積み重ねてきた自信とユニゾンの進化
新たなリフトを組み込んだ『四季』を披露し、着実な進化をアピールした
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【フィギュア】シニアの舞台に挑む島田麻央「私の強みはスピン」 『ドリーム・オン・アイス2026』新SPを披露
「再生」をテーマにしたSPはトリプルアクセルにも挑戦した
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実績あるベテラン勢が揃った『ファンタジー・オン・アイス2026』で、中井亜美、中田璃士ら10代スケーターが躍動
昨年のこの舞台で新カップルのお披露目をし、ミラノ・コルティナ五…
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【フィギュアスケート】中井亜美インタビュー 初めての『ファンタジー・オン・アイス』は学びだらけ「幸せな時間」
『ファンタジー・オン・アイス2026』への想いを語る中井亜美photo b…
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「人生が変わるようなシーズン」中井亜美が振り返るシーズンを振り返る
にこやかにシーズンを振り返った中井亜美photo by Sunao Noto（a pr…
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新結成カップル「しょまりん」の可能性 宇野昌磨と本田真凜が語っていたアイスダンスの奥深さ
現役復帰しアイスダンスチーム「しょまりん」を結成することを発表し…
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本田真凜が会見で語った「宇野昌磨のパートナーになる覚悟」と過去に明かしていた「アイスダンスを断念した」理由
澄んだ空気をまとい会見に臨む本田真凜photo by Naozumi Tatematsu…
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宇野昌磨がアイスダンス挑戦を決断した理由は「本田真凜は天才。そのすごさをみんなに伝えたくて」
5月22日、都内。会見場に現れた宇野昌磨(28歳)はやや表情が硬く、ど…
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荒川静香「この４分間が集大成」トリノ五輪金メダルの演技は「不思議な感覚でした」
連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第13回荒川静香 後編（全２…
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「引退したい」「まだできる」世界女王・荒川静香が迷いを抱え続けたトリノ五輪前の１年間
連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第13回荒川静香 前編（全２…
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浅田真央がソチ五輪で見せた涙と笑顔の舞台裏「これなら、いけるかも」失意のあとに見せた最高の演技
連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第12回浅田真央 後編（全３…
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浅田真央「自分が五輪で滑っているんだ......」 史上初・トリプルアクセル３本を決めたバンクーバーへの軌跡
連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第12回浅田真央 中編（全３…
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浅田真央とキム・ヨナの名勝負を振り返る 負けなしだった「天才少女」がライバルに敗れた日
連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第12回浅田真央 前編（全３…
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引退を発表のりくりゅうが成し遂げた「金メダル以上の功績」 逆風を受けながらもへこたれず、力強く歩んできた
４月17日、フィギュアスケートペアの三浦璃来（24歳）と木原龍一（3…
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羽生結弦「皆さんの反応がすごく気持ちよかった」 単独公演『REALIVE』の「密度の濃さ」に観客熱狂
羽生結弦の単独公演『Yuzuru Hanyu "REALIVE" an ICE STORY project…
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宇野昌磨がミラノ五輪を見てあらためて思ったこと スポーツとしてのフィギュアスケートの魅力とは
4月4日、東京は一面、曇り空だった。時折、耐えきれなくなったよう…
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宇野昌磨がアイスショー『Ice Brave -A TURNING SEASON-』に向けて最初に決めたこと 本田真凜とのアイスダンスへの思い
4月4日、東京。ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場のスクリー…
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宇野昌磨インタビュー アイスショー『Ice Brave』の今後を語る ターニングポイントはいつだったのか
アイスショー『Ice Brave』をプロデュースした宇野昌磨photo by Sun…
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