最新の海外サッカーニュース
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ジェズスの新天地はナポリ？ アーセナルは36億円要求
ロマーノ氏によるとアーセナルは移籍金として約36億円を要求しているという
theWORLD（ザ・ワールド）
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冨安健洋のクリスタル・パレス加入が正式決定！ プレミア復帰で鎌田大地と共闘
アーセナル退団後にアヤックスを経て、プレミアリーグへの復帰を果たした形
SOCCER KING
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日本代表DF冨安健洋がクリスタル・パレスに正式加入！鎌田大地と同僚に！今季プレミアでプレーする日本人は９人目
アヤックスを契約満了で退団後、トライアウトを経て合格となったとのこと
サッカーダイジェストWeb
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冨安健洋のプレミアリーグ復帰が正式決定!! クリスタル・パレスに加入「競争のある環境にいたかった」
アーセナル退団後にアヤックスを経て、プレミアリーグへの復帰を果たした形
ゲキサカ
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バルセロナ、ロドリ獲得へオファー提示も……シティ側の反応は「交渉の価値なし」
提示額は移籍金4500万＋ボーナス500万ユーロ（約91億円）とのこと
theWORLD（ザ・ワールド）
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ブンデス王者とEL王者が香港で激突！…伊藤洋輝途中出場のバイエルンがアストン・ヴィラに勝利
バイエルンがキム・ミンジェとルイス・ディアスの得点で2対1と勝利した
SOCCER KING
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バルセロナがロドリ獲得へ初回オファーを提示するも、マンCに拒否される
固定費約82億円のオファーはマンCの要求を大きく下回り拒否されたという
SOCCER KING
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W杯出場のイングランド代表FWイヴァン・トニーがナイトクラブでの暴行罪で起訴
2024年12月6日にロンドンのナイトクラブで起きた事件で7月31日に起訴され
SOCCER KING
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ムバッペの恋人が発覚？ W杯後に交際オープンか
レアル・マドリード所属のFWキリアン・ムバッペの新恋人はスペイン人…
theWORLD（ザ・ワールド）
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韓国サッカー協会が審判に性的接待か、ロンドン五輪銅メダル剥奪の可能性も
2011〜12年の計7試合で審判への接待があり、審判の国籍は日本やUAEなどに及ぶという
サッカーダイジェストWeb
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浅野拓磨と同僚の将来有望スペイン人ドリブラーの新天地はベルギーへ バルセロナにも約8億円の利益か
移籍金は契約解除金の1200万ユーロで、バルセロナにも480万ユーロが入る見込み
theWORLD（ザ・ワールド）
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今夏は10部クラブで練習…無所属のサンチョ、古巣ドルトムントは動向注視も懸念拭えず？
古巣ドルトムントが動向を注視するも、コンディション面への懸念が根強いとのこと
SOCCER KING
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北中米W杯で評価高めたコロンビア代表MFにオファーが届くも…所属クラブは契約解除金満額の支払い以外認めず
ラシン・サンタンデールSDは約37億円の契約解除金満額支払いがなければ放出しないと強調
SOCCER KING
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アーセナルは約38億円前後を要求？…契約最終年のジェズスにナポリ移籍の可能性か
ナポリはルカク退団に備えジェズスの獲得を検討しているとのこと
SOCCER KING
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「極めて成熟した選手」“盗撮問題”でプレミア昇格の機会が消滅も…英２部クラブで奮闘する日本人MFを地元メディアが称賛！「まだ23歳というのを忘れられがち」
専門サイト「Saints Marching」が印象的な5選手に松木を選出したと報じた
サッカーダイジェストWeb
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アトレティコのロメロ獲得に向けた最初のオファーをトッテナムが拒否…着地点は約64億円程度か
トッテナムは4000万ユーロを要求し最初のオファーを拒否したとのこと
SOCCER KING
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“場外クラシコ”は事実上決着？ バルサがロドリと個人合意…マンCとの交渉も進行中か
ロドリ陣営はバルセロナ加入にゴーサインを出し個人条件も完全合意に達したという
SOCCER KING
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“無名”のティーンエイジャーからマドリー史上最高額の“傑物”へ…レガネスの関係者が語る「特別だということは一目瞭然だった」
レガネスの元主将マントバーニ氏が「特別な選手と一目瞭然だった」と語った
SOCCER KING
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ロドリ、Rマドリードに断りの連絡 代理人「バルセロナ加入を伝えた」
代理人はレアル・マドリードに断りを入れ、バルセロナ加入を伝えたという
theWORLD（ザ・ワールド）
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キャラガー氏がサラーのトルコ移籍に疑問、給与面が影響か
「ACミランやユベントスに行くと思っていた」と欧州残留を期待していたが
サッカーダイジェストWeb