墓のお供え用に使われるあるものが、岡山県瀬戸内市内の墓地から相次いで盗まれる被害に遭っていることが分かった。花を入れるステンレス製の花筒（花立）で、墓地を管理する寺によると、2026年4月から計20件ほどの被害があった。一体何者が何の目的でこんな犯行に及んだのだろうか。ステンレス製の花筒が被害、売ってお金に？花筒の盗難被害は、5月15日に地元テレビのウェブ版ニュースが取り上げた。最近は、相場が高くなった金属