最新の韓国ニュース
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8年交際を実らせ結婚！韓国女性歌手、音楽プロデューサーと明日（8日）ソウルで挙式
お相手はLUNCHの楽曲を多数手がけてきたアン・ソンヒョン氏で
スポーツソウル日本版
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日本人女性がYGエンタ本社前でゴルフクラブを振り回し逮捕
YGエンターテインメントの本社が襲撃された。犯人は日本人だったと現…
スポーツソウル日本版
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ILLIT、新曲『I Got Your Back 』が『It’s Me』とダブルヒット！グローバルチャートで好調
『I Got Your Back』ヒットを機に過去曲への注目も高まっている
スポーツソウル日本版
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パク・ナレの元マネージャー2人が恐喝未遂などの疑いで起訴される
2人は資金の私的使用を公表しない見返りとして2024年売上の10％相当額を要求したとされる
スポーツソウル日本版
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SEVENTEEN・ドギョム×スングァン、世界的eスポーツチームの応援歌を歌唱！KSPO DOMEでステージも
T1の公式応援歌『One - Spotify Singles』を8月10日にリリース予定
スポーツソウル日本版
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THE BOYZ・ソヌ、HIPHOPレーベルAT AREAと専属契約！ヨンフンに続き新たなスタート
AT AREAはGroovyRoomが設立したレーベルで、ユジュらが所属している
スポーツソウル日本版
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韓国、観測史上最も暑い立秋になるか…日中の最高39度の猛暑
ソウルでは5日連続で最高気温を更新し、2018年の立秋記録を超えるとみられる
中央日報
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元K-POP練習生ハン・ソヒが熱愛認定から一転否定、再び注目集める
「私の男」と認めたかのような投稿の翌日に「恋人はいない」と否定に転じた
サーチコリアニュース
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［K−POP］QWER、2026上半期フェイバリットチャート決算1位
ファン投票3万5374票・41.5％の支持を集め、プレイブらを抑えての1位獲得である
中央日報
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BTSメンバーやチェ・ジウとも親交…“暴力団との交友疑惑”で活動休止の韓国タレント、8カ月ぶりにSNS更新
「暴力団との親交説」が浮上し、活動を休止していたチョ・セホが近況…
スポーツソウル日本版
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【韓国】妻が家出中に性売買女性呼んで飲酒→生後3カ月の息子を暴行して死亡させた“鬼畜夫”「ストレスで頭にきて…」懲役10年の判決に控訴も
昌原地裁は6月11日、児童虐待殺害の罪で懲役10年の判決を言い渡した
サーチコリアニュース
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MONSTA X、9月にカムバック決定！新ミニAL『The Phase』リリース
MONSTA Xが9月4日にカムバックする。所属事務所STARSHIPエンターテイ…
スポーツソウル日本版
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ネイバー、4−6月期売上高が過去最大…「来年から『AIファクトリー』の成果出す」
AI検索サービスが広告収益を牽引し、売上高は前年比16.2％増の約3779億円
中央日報
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「どの角度から見てもイケメン」&TEAM・JO、肌の質感まで伝わる“超接近SHOT”にファン釘付け！
ベージュのノースリーブ姿で鍛えられた腕を披露し、目元には幻想的な装飾を施している
スポーツソウル日本版
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「これが韓国の情」…タイ人観光客を涙させた高齢男性の心温まる行動
飲食店で隣席の高齢男性が「孫娘みたい」と約6700円分の食事をごちそうした
中央日報
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韓国の月探査機「タヌリ」、スペースX「ファルコン9」の残骸が月面に衝突する様子を撮影
スペースXファルコン9の上段残骸が月面に衝突した前後を計8回撮影し
中央日報
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韓国サッカー協会に外国人審判への性接待疑惑が浮上
2010年・2014年前後にW杯アジア予選の審判への接待があったという
スポーツソウル日本版
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“容姿批判”にまで飛び火…バラエティ番組での態度が炎上した韓国俳優、悪質コメント相次ぐ
MBC番組での緊張した様子が「不誠実」と批判される一方、擁護意見も拮抗した
スポーツソウル日本版
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ゴルフクラブで芸能事務所YG社屋の出入り口を何度も叩いて壊そうと…韓国警察、20代女性を逮捕
韓国で、ゴルフクラブを用いて芸能事務所大手YGの新社屋の出入り口を…
中央日報
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ENHYPEN、約19万3000人動員した北南米ツアーを海外メディアが絶賛！「キャリアに長く残る公演」
メキシコ公演は完売により計3公演に拡大され現地SNSトレンド1位も獲得
スポーツソウル日本版